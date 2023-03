GM interrompe demissões em São José dos Campos, diz sindicato

A General Motors (GM) interrompeu as demissões na fábrica de São José dos Campos, no interior paulista, após protesto dos trabalhadores, que cruzaram os braços por uma hora e meia na entrada do turno da manhã. Segundo comunicado do sindicato dos metalúrgicos da região, a montadora se comprometeu a não demitir até o dia 19 de abril, quando uma nova reunião entre as partes será realizada.

O acordo foi fechado após três horas de negociações entre a GM e o sindicato.

A empresa prometeu também avaliar o cancelamento das demissões de 30 funcionários, conforme número atualizado, anunciadas desde a sexta-feira, 3.

O sindicato diz que as demissões foram feitas sem negociação prévia. Na reunião desta terça-feira, os representantes da montadora justificaram os cortes à necessidade de readequar a produção da fábrica, onde são montados os modelos S10 e Trailblazer.

Além das demissões, a GM vai dar férias coletivas na fábrica entre 27 de março e 13 de abril, período no qual a produção dos veículos estará suspensa.

Em São José dos Campos, onde também produz motores e transmissões, a GM emprega aproximadamente 4 mil funcionários.

Procurada, a montadora não se manifestou até o fechamento deste texto sobre os ajustes na fábrica do interior paulista.