GM anuncia retomada de segundo turno em São José dos Campos para elevar produção da S10 - O Liberal

A General Motors (GM) anunciou nesta segunda-feira, 26, que vai retomar parcialmente o segundo turno na fábrica de São José dos Campos, que vinha operando em turno único desde julho do ano passado. Com isso, serão contratados em outubro aproximadamente 200 funcionários por tempo determinado.

A montadora vai reativar o turno da tarde para aumentar a produção da picape S10, dado o aumento de demanda.

Segundo o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, as novas contratações terão duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um, sendo que os temporários terão os mesmos direitos e benefícios dos funcionários efetivos.

Quando suspendeu, 14 meses atrás, o segundo turno em razão da queda nas vendas, a GM colocou em layoff – o que consiste na suspensão dos contratos de trabalho – 1,2 mil trabalhadores de São José dos Campos. Parte deles acabou deixando a montadora no programa de demissões voluntárias aberto em dezembro.

Além da S10, a GM produz o utilitário esportivo TrailBlazer em São José dos Campos, empregando no local 3,2 mil trabalhadores.

Segundo o sindicato dos metalúrgicos da região, a produção na fábrica vai subir de 170 para 220 veículos por dia com as novas contratações, ou seja, um aumento de quase 30% no ritmo diário.