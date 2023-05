Gleisi: PT apoia regra fiscal do governo e espera que texto não seja desfigurado

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta segunda-feira, 15, que o partido apoia a regra fiscal proposta pelo governo e acredita que pode haver um projeto que não “desfigure” a ideia inicial.

Ela falou a jornalistas depois de reunião em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou a proposta para a Executiva do partido. A regra fiscal proposta por Haddad vinha sofrendo críticas de petistas.

Gleisi afirmou que a reunião foi boa e em clima tranquilo. Segundo ela, a sigla tem 5 preocupações em relação à nova regra fiscal e as expressou a Haddad. São elas: 1) os gatilhos de contenção de despesas; 2) a possibilidade de o texto incluir contingenciamentos orçamentários; 3) possível aumento da punição para o caso de o governo não cumprir as metas; 4) eventual responsabilização criminal de governantes; 5) possível redução das bandas de despesa.

Sobre os gatilhos, ela disse que o PT topa caso sejam facultativos. Caso contrário, a legenda vai querer discutir esses os mecanismos no detalhe. Ela afirmou que os contingenciamentos também podem ter o apoio da legenda, dependendo da redação no relatório.

De acordo com a presidente do partido, é necessário esperar o texto do relator, Cláudio Cajado (PP-BA), para tomar uma decisão sobre o projeto. Segundo ela, todos querem que a nova regra fiscal tenha sucesso e “o PT não faltará ao governo”. Gleisi também disse, depois de questionada, duvidar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva queira interditar as discussões sobre o assunto dentro do partido.