Gleisi defende prorrogação da desoneração de combustíveis por três meses

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu na tarde desta sexta-feira, 30, a prorrogação da desoneração de combustíveis por, pelo menos, três meses para evitar aumento repentino nos preços e encontrar uma solução mais sustentável.

“Eu, particularmente, defendo que tenha pelo menos uma prorrogação até a gente entrar para ver como está a política de preços de combustíveis da Petrobras. Porque o problema não é a questão do tributo, é a política de preços da Petrobras, é a dolarização que aconteceu”, disse em entrevista à Globo News, ao reforçar que a estatal tornou-se uma “empresa de distribuição de lucros e dividendos”.

A isenção dos tributos federais sobre os combustíveis termina no próximo dia 31 de dezembro. Se nada for feito, as alíquotas voltam a ser cobradas no dia primeiro de janeiro, quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assume a presidência.

Como mostrou o G1, Lula estuda prorrogar a isenção de impostos sobre os combustíveis por meio da edição de uma medida provisória no dia 1º de janeiro. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é contra, e tenta convencer o presidente eleito a não editar a MP.