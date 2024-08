Economia Gerdau: Produção de aço na América do Norte soma 1,093 mt no 2º trimestre, alta de 5,9%

A produção de aço bruto da Gerdau na divisão da América do Norte somou 1,093 milhão de toneladas no segundo trimestre de 2024, valor 5,9% superior na comparação com o mesmo período de 2023. As vendas, por sua vez, foram de 987 mil toneladas, 1,3% a mais ante um ano, segundo o balanço de resultados da companhia divulgado nesta quarta-feira, 31.

De acordo com a Gerdau, a redução trimestral na produção reflete o nível de inventário dos clientes, possibilitando a redução de estoques na operação, contribuindo para um melhor capital de giro.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da operação de negócio da América do Norte somou R$ 1,399 bilhão, valor 21,2% menor ante o mesmo período do ano anterior.

Aços especiais

A Gerdau informou que a produção de aços especiais somou 400 mil toneladas no segundo trimestre de 2024, valor 3,2% menor na comparação anual. Já as vendas de aços especiais totalizaram 376 mil toneladas, retração de 0,9% ante um ano.