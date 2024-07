Economia Geração de vagas no Caged de junho é puxada pelo setor de serviços, com 87.708 postos criados

A abertura líquida de 201.705 vagas de trabalho com carteira assinada em junho no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 87.708 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 33.142 vagas.

Já a indústria gerou 32.023 vagas em junho, enquanto houve um saldo de 27.129 contratações na agropecuária. A construção civil registrou abertura de 21.449 vagas no mês.

No sexto mês do ano, 26 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho entre os Estados foi registrado em São Paulo, com a abertura de 47.957 postos de trabalho. Já o pior desempenho foi no Rio Grande do Sul, que registrou fechamento de 8.569 vagas em junho.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada foi de R$ 2.132,82 em junho. Comparado ao mês anterior, houve queda de R$ 5,15 no salário médio de admissão, uma redução de 0,2%.