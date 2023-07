Genial/Quaest: Para 97%, política de preços da Petrobras é influenciada por razões políticas

A maioria do mercado (97%) vê influência política na política de preços da Petrobras, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 12. Apenas 3% dos entrevistados afirmaram não ver interferência no tema. Para 63%, a mudança da política de preços da estatal foi negativa, enquanto 31% a consideraram regular e 6%, positiva.

A pesquisa fez 94 entrevistas com fundos de investimento sediados nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entre os dias 6 e 10 de julho. A amostra considerou 47% de gestores, 31% de economistas, 14% de traders, 5% de analistas e 3% de pessoas com outros cargos.