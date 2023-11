Economia Genial/Quaest: 74% do mercado considera a reforma tributária melhor que anterior

Para 74% do mercado, o sistema tributário que está saindo da reforma que se encontra em fase final no Congresso Nacional é melhor que o atual. Outros 12% acreditam que nada vai mudar com a reforma tributária. Já 14% acham que o novo sistema tributário será pior.

Os números são de pesquisa Genial/Quaest, com 100 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão das maiores casas de investimento do Rio de Janeiro e de São Paulo, entre os dias 16 e 21 de novembro, divulgada nesta quarta-feira, 22. A nota média dada à reforma pelos entrevistados foi de 5,3.

A maioria dos entrevistados, 73%, considera que as alterações feitas no texto da reforma pelo Senado pioraram o texto enviado pela Câmara. No sentido oposto, para 27% dos participantes da pesquisa, o Senado melhorou a versão da Câmara.

Em relação a quais propostas tornam a reforma melhor que o sistema tributário atual, 50% disseram que é a simplificação e a transparência. A diminuição da guerra fiscal entre os Estados foi apontada por 26% dos entrevistados; desoneração industrial por 15%; redução da desigualdade por 5%; aumento da arrecadação por 3%, e desoneração tributária por 1%.

Do universo ouvido na pesquisa, 68% acreditam que a reforma tributária será concluída ainda neste ano e 32% não alimentam esta crença.