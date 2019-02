General retoma maior campo de petróleo da Líbia, que pode voltar a operar

Um general da Líbia retomou o controle do maior campo de petróleo do país, o Sharara, de acordo com autoridades. Isso reforça o controle sobre um dos principais recursos econômicos nacionais, além de aumentar a chance de que o local reinicie a produção.

O campo de Sharara normalmente produz 315 mil barris por dia, mas foi paralisado no início de dezembro por um pequeno grupo de homens armados que pedia melhores condições de vida na região. O Exército Nacional Líbio – uma milícia liderada por Khalifa Haftar, cujas forças controlam o leste do país – tomou o campo como parte de uma operação mais ampla no sudoeste do país, segundo uma fonte da companhia líbia National Oil, que é leal ao governo apoiado pela Organização das Nações Unidas em Trípoli.

O general Haftar assumiu o controle de portos no leste da Líbia, há dois anos. Mas ele paralisou esses portos temporariamente no último verão local, durante uma disputa com a companhia estatal.

Com a retomada do campo, as operações no local pode recomeçar, disse a fonte do setor de petróleo. Ele advertiu, contudo, que o local poderia ser atacado por milícias rivais. Fonte: Dow Jones Newswires.