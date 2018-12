Gastos com consumo nos EUA sobem 0,6% em outubro e renda pessoal avança 0,5%

Os gastos com consumo nos Estados Unidos avançaram 0,6% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio. Este é o maior avanço desde março. O resultado veio acima com as expectativas de analistas consultados pelo Broadcast e pelo The Wall Street Journal, de alta de 0,4%.

O resultado de mês de setembro ante agosto, no entanto, foi revisado de alta de 0,4% para avanço de 0,2%.

Já a renda pessoal, que reflete ganhos antes de impostos de americanos advindos de salários e outras fontes, como investimentos, subiu 0,5% em outubro ante o mês anterior, o melhor resultado desde janeiro. Neste caso, a projeção do Broadcast e do The Wall Stret Journal era de alta um pouco menor, de 0,4%. Em setembro, o resultado foi de 0,2% na comparação mensal. Fonte: Dow Jones Newswires.