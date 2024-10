Gasolina tem 27% de etanol e com nova lei é possível chegar a 35%, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a afirmar na manhã desta terça-feira, 22, que, dentro da Nova Indústria Brasil (NIB) há também a preocupação com a mobilidade verde, que estimulou a indústria automotiva a anunciar R$ 130 bilhões de investimentos no Brasil. Junto com estes investimentos na mobilidade verde, o governo aprovou a lei que permitirá o aumento da adição de etanol na gasolina de atuais 27% para 35%.

“Hoje nossa gasolina tem 27% de etanol. Com a nova lei poderemos chegar a 35% da mistura”, disse o vice-presidente, durante a abertura oficial da MIEXPO+ Fórum 2024 – Feira Internacional de Tecnologia em Montagem Industrial, no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista.

Alckmin voltou a citar o Programa Mais Inovação que soma R$ 66 bilhões de investimentos em projetos de inovação das empresas até 2026. O programa resulta de uma ação conjunta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O BNDES, inclusive, de acordo com Alckmin, tem batido recorde de financiamentos para que o Brasil avance no seu projeto de construir uma indústria mais eficiente, que produza bem e barato para disputar outros mercados.

Para Alckmin, o Brasil precisa voltar a disputar mercados externos porque o País tem hoje apenas 2% do comércio mundial.

“Ou seja, 98% do comércio mundial está fora do País”, comentou o ministro.

Para isso ele defende acordos comerciais e disse estar bem animado com a possibilidade de o acordo entre o Mercosul e a União Europeia vir a ser firmado. “Estamos otimistas com o possível avanço do acordo entre o Mercosul e a União Europeia”, disse.