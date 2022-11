Gasolina sobe 1,6% em novembro após meses seguidos de queda, diz Ticket Log

O preço da gasolina apresentou alta de 1,6% no acumulado do mês de novembro até o dia 28, depois de registrar quedas consecutivas entre os meses de julho e outubro. O litro do combustível passou de R$ 5,24 no mês anterior, para R$ 5,32. Os dados são do último levantamento da Ticket Log.

“Em novembro, todas as regiões brasileiras apresentaram aumento no preço médio da gasolina, sendo o mais expressivo no Sul, de 4%. Já o etanol teve aumento em três regiões, com destaque para o Centro-Oeste, com acréscimo de 6,8%”, comenta Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O preço médio mais alto para a gasolina foi registrado nos postos do Norte, a R$ 5,47. E o combustível mais barato foi encontrado no Sudeste, que apresentou acréscimo de 1,49%, em comparação a outubro.

Na análise por Estados, Roraima registrou a gasolina mais cara, a R$ 5,88 o litro. Já o Rio Grande do Sul foi o Estado que apresentou o combustível mais em conta, a R$ 5,01.

A Região Norte apresentou os maiores valores para os dois combustíveis (gasolina e etanol). Para o etanol, o Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentaram altas de 6,80%, 5,70% e 4,54%, respectivamente.

Na análise por Estados, Roraima possui o maior preço médio para o litro do combustível (R$ 5,34) e Paraíba tem o etanol mais barato (R$ 3,62).