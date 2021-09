Gasolina já subiu 27% desde janeiro, mostra Índice de Preços Ticket Log

O litro da gasolina ficou 27% mais caro, de janeiro a agosto, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). No mês passado, o combustível foi vendido, em média, a R$ 6,119. Comparado a julho, a alta foi de 1,88%. A pesquisa foi realizada em 21 mil postos varejistas credenciados da Ticket Log, empresa gestora de frotas e de soluções de mobilidade.

Pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mostra que a gasolina chegou a ser vendida a R$ 7,219 na semana de 22 a 28 de agosto, último período em que foi divulgada.

Os dois postos que comercializam o combustível mais caro do País estão localizados no município de Bagé, no Rio Grande do Sul, e são de bandeira Ipiranga. O segundo, na mesma cidade, é da Petrobras Distribuidora. Nele, o litro da gasolina custa R$ 7,185.

De acordo com o IPTL, o preço da gasolina subiu em todo País. A alta mais expressiva, na média do mês, de 3,09%, foi registrada na região Centro-Oeste, que também apresentou o maior valor, em agosto, de R$ 6,268. A menor alta foi registrada no Nordeste, de 1,39%, enquanto, no Sul, onde é vendida a gasolina mais cara do País, foi encontrado o menor valor por litro, de R$ 5,912.

No recorte por Estados, o Rio de Janeiro liderou o ranking dos que cobram o maior preço por litro, R$ 6,524, alta de 2,19% em comparação a julho. Já o Amapá teve a menor variação, de 0,42%, com o combustível sendo comercializado a R$ 5,511. No Distrito Federal, foi registrada a maior, de 6,04%, com o litro custando, em média, R$ 6,409.