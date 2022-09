Gasolina e preços de transporte sobem na Alemanha com fim de subsídios

Os preços da gasolina e do transporte público na Alemanha tiveram forte alta nesta quinta-feira, com o fim de subsídios do governo. Isto prejudicou os passageiros que já lutavam com aumento nos custos de energia. Além disso, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, alertou que o país não poderia depender da Rússia para cumprir os contratos de fornecimento de gás.

O maior clube automotivo da Alemanha, o Adac, disse que as estimativas iniciais indicavam que o preço médio de um litro do combustível E10 super ficou cerca de 0,25 euros (US$ 0,25) mais alto nesta manhã em relação a ontem. Já a gasolina comum, cerca de 0,10 euros ($0,10) mais cara.

Esta quinta-feira marcou o fim de um corte temporário nos impostos sobre a gasolina e um bilhete de transporte público mensal de nove euros, sancionado pelo governo alemão em maio para aliviar a alta da inflação no país.

O bilhete de transporte público com desconto, utilizável em todos os ônibus locais e regionais e trens, foi visto como um sucesso por permitir que milhões de pessoas viajassem pelo país pagando menos, com uma economia de cerca de 1,8 milhão de toneladas de emissões de dióxido de carbono.

O governo está tentando incentivar consumidores e empresas a economizar energia da maneira que possam evitar uma escassez durante os meses de inverno, após a Rússia reduzir drasticamente os fluxos de gás natural para a Alemanha. Questionado sobre se os envios da estatal russa Gazprom pelo gasoduto Nord Stream seriam retomados neste fim de semana, Habeck demonstrou dúvidas. “Eu acho que não podemos em nenhuma circunstância confiar na Rússia, ou confiar na Gazprom. O resto é pura especulação”, afirmou o ministro. .