Gasolina cai 3,11% e diesel, 3,48%, após 5 dias de reajuste pela Petrobras, mostra Ticket Log

O preço da gasolina já está 3,11% mais barato nos mais de 21 mil postos de abastecimento credenciados na Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil. O levantamento foi realizado na última segunda-feira, 22, cinco dias após a queda de 12,6% no preço do combustível promovida pela Petrobras.

“Com o reajuste, o preço médio do litro da gasolina está sendo comercializado a R$ 5,64 nos postos de abastecimento do País, o que representa uma economia de R$ 0,18 quando comparado ao período anterior à redução”, diz Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Segundo ele, o valor do combustível já seguia tendência de baixa desde abril.

Já o litro do diesel comum foi comercializado a R$ 5,49 no dia 22 de maio, um recuo de 3,48% após a redução de 12,8% no repasse às refinarias.

O diesel S-10 fechou a R$ 5,61 e ficou 3,59% mais barato para os motoristas.

“O preço do litro do diesel já apresentava baixa desde dezembro do ano passado e, com o novo reajuste, a economia chega a cerca de R$ 0,20 ante o período anterior à redução”, conclui Pina.