Gargalos de oferta pesam mais sobre países menos desenvolvidos, diz OMC

As interrupções ligadas à pandemia estão pesando especialmente sobre os países menos desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês), disse a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, em discurso de abertura do Fórum Global de Cadeias de Suprimentos.

A autoridade defendeu que, no século XXI, o sistema de comércio global precisa alcançar todos os lugares e afirmou que garantir melhorias nas cadeias de suprimento faz parte dessa movimentação.

Ngozi disse estar monitorando “de perto” a cadeia de suprimentos e seus problemas. A questão, segundo ela, é que “mais bens estão atravessando fronteiras do que qualquer momento antes”.

“Todos querem encontrar soluções. Esperançosamente, conseguiremos neste evento abordar como a OMC pode ajudar a fazer com que as coisas funcionem melhor”, disse ela.