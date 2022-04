Garcia nomeia Zeina Latif como secretária de Desenvolvimento Econômico de SP

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), nomeou nesta quinta-feira, 28, a economista Zeina Latif como secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Zeina fez carreira no mercado financeiro e foi economista chefe do Banco Real, HSBC e XP.

A especialista também compõe a equipe que prepara plano de governo econômico do pré-candidato à Presidência da República João Doria (PSDB).

Em nota, a equipe de Garcia reforçou que a nomeação revela o foco da gestão em unir metas econômicas liberais e responsabilidade social.

Na semana passada, o economista Felipe Salto foi escolhido como novo secretário da Fazenda e Planejamento do governo paulista. Ele assumiu o posto do ex-ministro Henrique Meirelles (União Brasil).