Galípolo reitera defesa de alinhamento das políticas fiscais e monetária

Indicado para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC), o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, reiterou a defesa pelo alinhamento das políticas fiscais e monetária. Em entrevista para a BandNews, ele pontuou que a história mais recente do País mostra que a política fiscal frequentemente age para compensar apertos na política monetária – ou seja, atuam em rumos opostos.

Segundo o secretário, esse descolamento tira a eficácia das duas políticas, que, defendeu mais uma vez, deveriam ser complementares.

“Dizer que é um jogo de soma zero seria condescendente, gera algo pior”, declarou Galípolo. “Temos que fazer que as duas concorram ao mesmo sentido”, acrescentou.

Segundo Galípolo, o ministério tenta construir convenções e espaços de diálogos na política econômica, assim como na política como um todo.

A intenção do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, complementou, é conduzir uma gestão transparente para compreender o que está sendo feito.