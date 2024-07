Brasil e Mundo Galípolo: No Brasil, economistas estão sendo surpreendidos com atividade mais dinâmica

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 16, que a economia brasileira tem semelhanças com o quadro norte-americano no que diz respeito à surpresa quanto a pujança da atividade econômica. Segundo ele, os juros mais elevados no Brasil não provocaram a desaceleração econômica esperada.

Galípolo reforçou que o mandato do Banco Central brasileiro é de combate à inflação e garantiu cautela com atividade pujante e mercado de trabalho aquecido. Ele participa de um fórum organizado pelo Sicredi em Anápolis (GO).

Segundo o diretor, a inflação corrente tem sido mais benigna recentemente, mas ponderou que permanecem preocupações sobre inflação de serviços, especialmente em mão de obra. Ele citou que o desemprego permanece baixo, enquanto a renda segue crescendo.

Apesar do mercado de trabalho dinâmico, ele disse que ainda não foi identificado esse repasse para inflação, mas ponderou que esse cenário acaba refletindo em uma desinflação mais lenta.