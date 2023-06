Galípolo é exonerado da Fazenda e ex-diretor da Meta Dario Carnevalli assume seu posto

O economista Gabriel Galípolo, indicado para assumir o cargo de diretor de política monetária do Banco Central (BC), foi exonerado da Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, 20. Para substituir Galípolo na Fazenda, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou o advogado e ex-diretor da Meta Dario Carnevalli Durigan.