Galípolo e Aquino tomam posse como diretores de Política Monetária e Fiscalização do BC

O Banco Central (BC) informou nesta quarta-feira, 12, que ao dois novos diretores da instituição assinaram os termos de posse e assumiram seus mandatos de quatro anos – até 28 de fevereiro de 2027. As nomeações do novo diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, e do novo diretor de Fiscalização, Ailton Aquino, já haviam sido publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na semana passada.

Com isso, o Comitê de Política Monetária (Copom) volta a ter formação completa – com nove membros – na próxima reunião, marcada para os dias 1º e 2 de agosto. A expectativa do mercado é de que o BC inicie o ciclo de cortes na Selic, com uma redução de 0,25 ponto porcentual, para 13,50% ao ano.