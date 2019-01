Gabinete da China revela medidas para impulsionar comércio exterior

O governo da China adotou de medidas para estabilizar o comércio, afirmou nesta quarta-feira a emissora estatal CCTV, citando uma reunião regular do Conselho Estatal, o gabinete de governo, comandada pelo primeiro-ministro Li Keqiang.

A China irá agilizar o processo para vendas domésticas de produtos manufaturados em zonas de livre-comércio, além de facilitar importações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, segundo a imprensa oficial. Na frente da logística, companhias que transportam alguns bens determinados dentro dessas zonas não precisarão mais passar pela alfândega.

Também nesta quarta-feira, a China divulgou um programa piloto para impulsionar o comércio exterior. A Administração de Câmbio Estatal afirmou que bancos no Delta do Rio das Pérolas, na municipalidade de Xangai e na província de Zhejiang, no leste, terão mais facilidades para estabelecer pagamentos em moeda estrangeira a partir de atividades relacionadas ao comércio com o exterior. Fonte: Dow Jones Newswires.