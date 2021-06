G7: política monetária vai continuar a suportar a recuperação econômica

O G7 afirmou em documento publicado neste sábado, que segue a trabalhar para garantir uma recuperação global forte após a crise provocada pela pandemia de covid-19. “A política monetária continuará a apoiar a recuperação econômica após os impactos da pandemia e a garantir a estabilidade de preços, em conformidade com os mandatos dos bancos centrais”, escrevem os ministros de finanças e líderes de bancos centrais do grupo.

O G7 promete no texto manter estímulos à recuperação enquanto for necessário: “Comprometemo-nos a manter o apoio às políticas enquanto for necessário e investir para promover o crescimento, criar empregos de alta qualidade e enfrentar as mudanças climáticas e as desigualdades”

Eles pontuam que o compromisso com a situação fiscal dos países no longo prazo, porém, não pode ser esquecido. “Uma vez que a recuperação esteja firmemente estabelecida, precisamos garantir a sustentabilidade de longo prazo das finanças públicas para nos permitir responder a crises futuras e enfrentar os desafios estruturais de longo prazo, inclusive para o benefício das gerações futuras”, afirmam.

O grupo também reforçou compromissos cambiais já estabelecidos: “Reafirmamos nossos compromissos cambiais conforme elaborados em maio de 2017. Trabalharemos para construir um sistema econômico global seguro, resiliente e aberto”, diz o documento.