Economia G-7 concorda com injeção de recursos a países pobres por instrumento do FMI

Em reunião nesta sexta-feira, 19, os ministros das finanças do G-7 concordaram em injetar “volumosos” recursos ao programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) que fornece liquidez e financiamento para países pobres. A informação foi confirmada pelo Tesouro britânico, em comunicado.

A ajuda será feita por meio dos chamados Direitos Especiais de Saques (DES), ativos em reserva estrangeira emitidos pelo FMI para impulsionar as reservas de nações.

De acordo com a nota, o objetivo é liberar dinheiro para necessidades cruciais, entre elas a distribuição de vacinas contra o coronavírus e a importação de alimentos.

Essa será a quinta vez na história em que haverá emissão de DES, a última tendo ocorrida após a crise financeira de 2009. O G-7, agora, pretende levar a proposta para o G-20 e, depois, para o próprio FMI, que precisa conceder o aval.

“Foi acordado que o G7 trabalharia com o FMI para progredir no aumento da transparência e responsabilidade em torno do uso de DES e explorar como os países poderiam reciclar voluntariamente seus ativos de DES para apoiar ainda mais os países de baixa renda”, destaca a nota.