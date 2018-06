FUP e Beto Mansur batem boca após aprovação do PL da cessão onerosa

O deputado Beto Mansur (PRB-SP) foi hostilizado e bateu boca com integrantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP) no salão verde da Câmara dos Deputados. Mansur, que é vice-líder do governo na Câmara e defendeu a aprovação do projeto de lei da cessão onerosa na tribuna do plenário, foi chamado de “golpista” e “entreguista” pelos manifestantes.

A FUP é contra a proposta, que viabiliza o acordo entre União e Petrobras para a revisão dos termos do contrato e o leilão de excedentes da área. O texto-base foi aprovado há pouco pelo plenário da Câmara.

Ao ser hostilizado, Mansur chamou a Polícia Legislativa, que conversou com os manifestantes e pediu calma. Até o momento os integrantes da FUP continuam no salão verde da Câmara.