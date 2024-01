FUP diz que é preciso acelerar a volta da marca Petrobras e investigar a venda da BR

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) aplaudiu a notificação feita pela Petrobras à Vibra a respeito da não renovação da cessão da marca da estatal, mas disse que vai à Justiça para tentar acelerar o processo e pede que seja feita uma investigação sobre a venda, que, segundo a entidade, resultou em um “contrato draconiano”.

“Antes tarde do que nunca. Mas precisamos acelerar mais”, afirmou em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

Segundo Bacelar, com a Petrobras de volta à distribuição e comercialização, os preços dos combustíveis serão mais justos para a população brasileira, devido ao fato de a cadeia voltar a ser integrada, do poço ao posto. “Vamos cobrar a investigação e a responsabilização pela entrega da BR Distribuidora e assinatura desse contrato draconiano, além de exigir o afastamento das pessoas envolvidas nesse processo”, afirmou.

De acordo com o sindicalista, o contrato da venda da BR Distribuidora tem que ser questionado na Justiça, assim como fizeram com a venda da refinaria da Petrobras na Bahia, Rlam, atual Refinaria de Mataripe. “A FUP vai entrar na Justiça contra a venda da BR Distribuidora junto com a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras (Anapetro)”, disse.