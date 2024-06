FUP diz que ato nacional de petroleiros acontecerá 1 dia após posse de Magda na Petrobras

Um dia após sua posse na presidência da Petrobras, na próxima quarta-feira, 19, Magda Chambriard enfrentará um ato nacional promovido pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) em frente à sede da empresa, no Rio de Janeiro, onde será iniciada uma vigília para cobrar compromissos em relação aos equacionamentos dos Planos Petros do Sistema Petrobras, informou a FUP em nota.

A apresentação do relatório final do Grupo de Trabalho criado para propor soluções para acabar com os efeitos dos equacionamentos dos déficits no Plano PETROS PPSP-R e PPSP-NR será realizada em um Seminário Nacional, nos dias 18 e 19 de junho, em um hotel no Centro do Rio.

O coordenador da FUP, Deyvid Bacelar, teria reunião nesta segunda-feira 17, com a dirigente da estatal, mas por causa de uma reunião do Conselho de Administração foi adiada.

Segundo a entidade sindical, o encontro será remarcado para depois da posse de Magda.