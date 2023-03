Economia Fundo Esh entra com procedimento arbitral contra outros acionistas da Terra Santa

O fundo de investimentos Esh Theta entrou com um procedimento arbitral contra um grupo de acionistas da Terra Santa Propriedades Agrícolas alegando que a combinação de negócios SLC Agrícola, e o consequente arrendamento de terras da empresa, causou prejuízos à Terra Santa.

Segundo a Esh Theta, o arrendamento de terras em condições não cumulativas, a 17 sacas de soja por hectare por ano estaria em desacordo com as práticas do mercado. Deste modo, o fundo entende que os acionistas que aprovaram a operação devem ser responsabilizados por prejuízos causados à companhia.

Entre os acionistas requeridos na ação, estão: Bonsucex Holding S.A., Silvio Tini de Araújo, Laplace Investimentos e Gestão de Recursos Ltda., Gávea Macro Master Fundo de Investimento Multimercado, Gávea Macro Dólar Master Fundo de Investimento Multimercado, Gávea Macro II Master Fundo de Investimento Multimercado, Gávea Macro Plus Master Fundo de Investimento Multimercado, Bradseg GIF IV Fundo de Investimento Multimercado – Investimento no Exterior, Demeter Fundo de Investimento em Ações e Demeter II Fundo de Investimento em Ações – Investimento no Exterior.

Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Terra Santa informou que, como no procedimento a Esh não pede a anulação, apenas perdas e danos a acionistas que aprovaram a operação, a administração da empresa entende que a arbitragem não tem potencial de afetar a situação econômico-financeira da companhia.