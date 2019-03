Fundador da rede Fisk morre aos 96 anos

Morreu na segunda-feira, 25, aos 96 anos, Richard Hugh Fisk, fundador das escolas de idiomas Fisk. O empresário, nascido nos EUA, veio para o Brasil no início dos anos 1950. Para sobreviver por aqui, começou a dar aulas de inglês e chegou a apresentar seu método na TV Tupi, nos anos 1950. No fim da década, em 1958, fundou a escola de inglês que leva seu sobrenome.

A empresa, apesar de ser mais conhecida pelo ensino de inglês, também tem cursos de espanhol. Em 2011, a companhia iniciou uma plataforma de cursos profissionalizantes, seguindo o direcionamento de concorrentes. Ao contrário das rivais, no entanto, a companhia manteve a marca Fisk mesmo ao buscar outros segmentos.

A companhia, que pertence à fundação que leva o nome de seu fundador, não fez parte da onda de fusões e aquisições do setor de educação, que levou redes como Yázigi e Wizard mudarem de mãos. No início da década, nomes como o empresário Carlos Wizard Martins, fundador da Wizard, chegaram a expressar interesse na marca.

Hoje, a Fisk tem mais de 800 unidades em todo o País, considerando todos os segmentos em que atua, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). No mais recente ranking da associação, divulgado em janeiro e referente ao ano passado, a companhia aparece como a 20.ª maior rede de franquias do Brasil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.