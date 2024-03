Fundador da Amazon, Jeff Bezos volta ao topo de lista dos mais ricos pela 1ª vez desde 2021

Fundador da Amazon, Jeff Bezos voltou a ser o homem mais rico do mundo, deixando Elon Musk para trás e assumindo o topo do Índice de Bilionários da Bloomberg pela primeira vez desde o outono de 2021. Na segunda-feira, 4, o valor patrimonial de Bezos era de US$ 200 bilhões, de acordo com o índice.

Já a fortuna de Musk somava US$ 198 bilhões, enquanto a de Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, totalizava US$ 197 bilhões.

Nos últimos anos, Musk, Arnault e Bezos vêm se alternando no topo do ranking, que calcula fortunas pessoais levando em consideração flutuações do mercado e da economia, além de outros fatores. Fonte: Dow Jones Newswires.