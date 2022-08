Frigorífico Redentor diz que Agricultura conseguiu reverter suspensão pela China

O Ministério da Agricultura reverteu nesta quinta-feira, 18, a suspensão das exportações de carne bovina para a China do frigorífico Redentor, em Guarantã do Norte (MT), de acordo com nota da empresa divulgada nesta mesma data.

Segundo a companhia, “as melhorias recentes feitas na unidade” foram fundamentais para a reabilitação da planta ao mercado chinês.

Atualmente, a unidade abate 600 bovinos por dia.

A Administração Geral de Alfândegas do país (Gaac, na sigla em inglês) havia notificado a suspensão dos embarques da unidade na última terça-feira, 9, sem informar os motivos ou quando retomariam as importações.

No comunicado, a empresa informou, ainda, que também está se habilitando para atender ao mercado dos Estados Unidos, “que é um dos maiores consumidores de carne bovina do mundo”.

“Isso deve se concretizar em breve”, acrescentou a companhia.