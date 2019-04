Francischini indica Aguinaldo Ribeiro como relator da PEC do Orçamento

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), escolheu o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) como relator da PEC que torna praticamente todo o Orçamento impositivo. A proposta pode ser apreciada pela comissão antes da reforma da Previdência.

Aguinaldo é o líder da maioria na Câmara e uma das principais lideranças do Centrão, bloco que articulou a movimentação para antecipar a votação da proposta na CCJ, à frente até mesmo da reforma da Previdência.

Francischini reiterou que decidirá sexta-feira se vai de fato inverter a pauta para antecipar a votação da PEC do Orçamento, após conversas com parlamentares. Caso isso ocorra, a ideia é que Aguinaldo emita o parecer de admissibilidade do texto já na segunda-feira (15), quando também haveria a votação na CCJ. Tudo de maneira célere para retomar logo as discussões da reforma.