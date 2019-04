Francischini e Marcelo Freitas participam de reunião com Marinho

O presidente da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), Felipe Francischini (PSL-PR), e o relator da reforma da Previdência no colegiado, Marcelo Freitas (PSL-MG), chegaram juntos para a reunião entre os líderes da Câmara e o secretário da Previdência, Rogério Marinho. O deputado Lafayette de Andrada (PRB-MG) também estava acompanhando os deputados do PSL.

Eles vão debater possíveis mudanças no texto da reforma ainda na CCJ. Ao chegar ao encontro, eles não quiseram fazer comentários. Francischini disse apenas que acredita que a reunião deve durar cerca de uma hora.

Logo depois da entrada do trio, chegou ao Ministério da Economia, o líder do PP, Arthur Lira (AL), uma das principais vozes do Centrão. Lira afirmou, mais cedo, que o grupo de partidos de centro defende que cinco pontos sejam mudados no texto, como o fim da multa do FGTS paga a quem já é aposentado no caso de demissão, o abono salarial, a questão do Foro Nacional do Distrito Federal para a propositura de ações contra a União, e a possibilidade de se alterar a idade máxima dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de projeto de lei complementar, além da desconstitucionalização da Previdência.

O líder do Novo, Marcel Van Hattem (RS), o deputado Diego Garcia (Podemos-PR) e a vice-presidente da CCJ, Bia Kicis (PSL-DF), também já estão no prédio.

O primeiro a chegar ao encontro foi o líder do PSL, Delegado Waldir (GO).