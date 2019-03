Francischini diz estar entre PSL e Novo para relatoria da reforma na CCJ

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Felipe Franceschini (PSL-PR), afirmou que o relator da PEC da reforma da Previdência vai ficar entre parlamentares do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e o Novo. De acordo com ele, a decisão será feita “o mais rápido possível” .

“Estou entre o PSL e o Novo. Os dois partidos estão mais alinhados com a proposta. Vamos anunciar o mais próximo possível”, afirmou o presidente da CCJ.

O partido Novo é o mais cotado para assumir a relatoria da proposta de reforma na CCJ. A comissão é a primeira etapa da PEC que altera as regras de aposentadorias. Francischini foi informado que a bancada tem interesse em assumir a relatoria. O Novo apoia a PEC, mas é resistente À reestruturação das carreiras das Forças Armadas.