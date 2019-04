Francischini diz estar bem otimista sobre votação da Previdência nesta quarta

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), afirmou acreditar na possibilidade da votação da proposta da reforma da Previdência acontecer ainda nesta quarta-feira, 17. “Vou tentar agilizar o máximo possível, a minha parte eu estou fazendo”, disse. “Estou fazendo uma contagem de votos aqui na comissão e estou bem otimista”, disse.

Sobre a possibilidade de mudanças de mérito na CCJ, Francischini disse que isso depende do encaminhamento que for dado ao final do debate. “Questões de alteração eu acho que estão sendo tratadas com o relator (Marcelo Freitas)”, disse.

O deputado do PSL disse ainda que já conseguiu “economizar” mais de 8 horas de debate com a operação que ele fez nesta terça-feira de pedir para que parlamentares favoráveis à reforma reduzissem seus discursos ou retirassem a fala.