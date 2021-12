Fórum Econômico Mundial adia reunião anual em Davos devido à Ômicron

O Fórum Econômico Mundial (WEF) anunciou o adiamento de sua reunião anual, prevista para o período de 17 a 21 de janeiro, devido a “incertezas em relação ao surto da Ômicron” na Europa. Em comunicado, o WEF informa que sua reunião anual agora está planejada para ocorrer no “início do verão” no hemisfério norte. Não foram divulgadas datas.

“As atuais condições de pandemia tornam extremamente difícil realizar uma reunião presencial global”, disse o WEF no comunicado. “Apesar dos rígidos protocolos de saúde da reunião, a transmissibilidade do Ômicron e seu impacto nas viagens e na mobilidade tornaram o adiamento necessário.”

Em lugar da reunião presencial, o WEF informa que realizará uma série de sessões online sobre “o estado do mundo”, na qual líderes globais se debruçarão sobre soluções para os mais urgentes desafios globais.