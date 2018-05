Forças Armadas querem elevação de orçamento

Embora o governo esteja repetindo que as diferentes etapas da operação de desobstrução de estradas com tropas federais não terão custos adicionais, as Forças Armadas vão pedir elevação de R$ 80 milhões no orçamento deste ano, apurou o jornal O Estado de S. Paulo.

Na última sexta-feira, dia 25, Michel Temer assinou o decreto de Garantia da Lei da Ordem (GLO), autorizando o emprego do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além da Força Nacional, para acabar com os bloqueios nas rodovias. O Ministério da Defesa já tinha destinado R$ 113 milhões para as ações, mas as diferentes convocações das forças – para intervenção no Rio, desbloqueio de estradas e outras missões – devem abrir um buraco de R$ 80 milhões no orçamento.

As Forças Armadas estão consumindo seus estoques de combustível para fazer comboios no País e também para deslocamento de tropas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.