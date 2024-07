Fora do mercado, mas não da previdência

Conheça as modalidades de contribuição que podem garantir aposentadoria de mulheres fora do mercado de trabalho

Mulheres que se dedicam exclusivamente ao lar podem conseguir a aposentadoria através da contribuição facultativa ao INSS - Foto: Adobe Stock

Dados recentes do IBGE revelam que cerca de 2,5 milhões de mulheres brasileiras abandonaram o mercado de trabalho em 2022 para se dedicarem exclusivamente ao cuidado de seus lares.

Embora a importância desse trabalho seja inegável, a falta de registro formal impede que essas mulheres contribuam automaticamente para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), comprometendo sua aposentadoria futura. Contudo, uma alternativa viável e pouco conhecida é a contribuição facultativa ao INSS, realizada por meio da GPS (Guia de Previdência Social).

A advogada previdenciária Andrea Cruz esclarece que essa modalidade de contribuição é acessível a qualquer pessoa, incluindo as donas de casa. “O valor da contribuição está atrelado ao salário-mínimo e influencia diretamente o valor da aposentadoria futura”, destaca.

Existem três modalidades principais de contribuição facultativa. A primeira faz parte do chamado plano simplificado. É pago valor correspondente a 11% sobre o salário-mínimo (R$ 1.412 em 2024), o que gera hoje uma guia mensal de R$ 155,32.

Essa contribuição resultará em uma aposentadoria que também corresponde ao salário-mínimo. Já o plano convencional está relacionado atualmente a uma guia no mês a partir de R$ 282,40. O valor pode variar de 20% sobre o salário-mínimo até o limite de R$ 7.786,02.

A terceira opção de contribuição facultativa é a de baixa renda. Pode contar com ela qualquer pessoa que tenha uma renda familiar de até dois salários-mínimos, inscritas no CadÚnico (Cadastro Único), sem atividade remunerada.

A guia mensal é de R$ 70,60, com aposentadoria também equivalente ao salário-mínimo. “Essa é a opção mais vantajosa para quem se enquadra nos requisitos”, observa o advogado previdenciário João Valença.

Como emitir a guia. A GPS pode ser emitida pelo Sistema de Acréscimos Legais, no site da Receita Federal. É necessário escolher o módulo correspondente à data de filiação ao INSS, fornecer dados pessoais e o código de pagamento. Os códigos variam conforme a modalidade e frequência de pagamento.

Os pagamentos podem ser mensais ou trimestrais, com vencimento até o dia 15 do mês seguinte. É possível pagar em lotéricas, agências bancárias ou via aplicativos bancários.

Oportunidades e riscos. O também advogado previdenciário Thiago de Pauli Pacheco alerta que muitas donas de casa desconhecem a possibilidade de contribuir facultativamente, o que pode resultar em falta de cobertura previdenciária na terceira idade.

O advogado Erick Magalhães, especialista na mesma área, lembra que, em última instância, há o BPC (Benefício de Prestação Continuada) para idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência, desde que inscritos no CadÚnico e com renda inferior a R$ 353 mensais.