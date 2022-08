Fontes renováveis de energia devem prover 22% da eletricidade nos EUA, diz AIE

A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê que fontes energéticas renováveis sejam responsáveis por 22% da geração de eletricidade em 2022 e 24% em 2023 nos Estados Unidos. Em relatório publicado nesta terça-feira, 16, a organização cita como exemplos energia solar, eólica e hidrelétrica.

Em 2020 e 2021, tais fontes foram responsáveis por 20% da eletricidade norte-americana.

Na análise regional, a AIE nota que o Noroeste do país e o Estado da Califórnia foram as áreas com maior parcela de eletricidade por geração renovável no ano passado. “Ambas as fontes de hidrelétrica foram limitadas por secas em 2021, mas ainda assim aumentaram suas parcelas de geração renovável”, afirma a agência.

O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (Ercot, na sigla em inglês) também aumentou sua participação renovável, de 10% em 2013 para 32% em 2022, diz a AIE. Esta foi a única região na qual a participação de eletricidade renovável passou de abaixo da média norte-americana para acima durante o período.

A agência espera que os mercados no Meio-Atlântico do país, Sudeste e na Flórida continuem com geração de eletricidade por fontes renováveis ainda abaixo da metade da média nacional até 2023, por conta de fontes nucleares, de gás e carvão.