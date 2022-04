Fonacate: Reajuste de 5% é insuficiente e mobilizações vão continuar

O presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, que reúne mais de 30 categorias do funcionalismo público federal, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o reajuste de 5%, caso seja levado à frente, não é suficiente.

Ele relatou que, caso o governo opte por esse porcentual, as mobilizações e movimentos grevistas vão continuar e até se intensificar. “Essa faixa é insuficiente porque representa apenas 20% da inflação acumulada pelo IPCA, de 25%, de janeiro de 2019 até aqui”, argumentou Rudinei Marques.

Hoje, em entrevista coletiva, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que o reajuste de 5% para este ano é uma das propostas na mesa, mas que ainda não há decisão.