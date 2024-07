Focus: mercado continua esperando déficit primário de 0,7% do PIB em 2024 após congelamentos

Economistas do mercado financeiro não mudaram as suas expectativas para a política fiscal após o governo ter anunciado, na semana passada, um congelamento de R$ 15 bilhões em despesas este ano. A mediana do relatório Focus para o déficit primário de 2024 continuou em 0,70% do Produto Interno Bruto (PIB), como já estava havia um mês. Mesmo considerando apenas as 27 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a projeção também se manteve em 0,70% do PIB.

O anúncio da contenção foi feito na última quinta-feira, 18, e o Focus divulgado hoje leva em conta projeções inseridas no sistema do Banco Central até sexta-feira. Hoje, o governo divulgará o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, com projeções para o resultado do ano.

A meta de 2024 é atingir um déficit zero, com tolerância de até 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A mediana para o déficit primário de 2025 passou de 0,66% para 0,67% do PIB, contra 0,60% uma mês atrás. O alvo do ano que vem também é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto para cima ou para baixo.

Nominal

A mediana do Focus sugere déficit nominal de 7,20% do PIB este ano, contra 7,25% há uma semana. Um mês atrás, a projeção era de 7,20%. A estimativa intermediária para 2025 sugere déficit nominal de 6,50% do PIB, o mesmo nível de uma semana atrás, contra 6,48% há um mês.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público como proporção do PIB em 2024 continuou em 63,70%, contra 63,68% um mês antes. A estimativa intermediária para 2025 ficou em 66%, o mesmo nível da semana anterior. Um mês antes, era de 66,50%.