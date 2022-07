FMI vê vários riscos de baixa no PIB global, como guerra, China e inflação

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alerta, em seu relatório trimestral Perspectiva Econômica Mundial, publicado hoje, que existe “uma série” de riscos de baixa para o crescimento global. Entre aqueles de “particular preocupação”, ele menciona a guerra na Ucrânia e seus efeitos, o quadro de desaceleração econômica na China, a inflação persistente e o aperto monetário dos bancos centrais para conter a trajetória dos preços.

A guerra da Rússia na Ucrânia pode levar mais para cima os preços de energia, diz o FMI. O fundo vê ainda “muita incerteza” na oferta de gás russo para a Europa, neste ano e no próximo, e adverte que um corte total nessas entregas se refletiria em mais inflação global. Na Europa, haveria potencialmente racionamento de gás e um forte impacto no Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro.

A inflação, por sua vez, está “teimosamente elevada” e deve retornar aos níveis pré-pandemia no fim de 2024. Vários fatores, porém, fazem com que ela mostre mais força e perdure mais, aponta o fundo, como a própria guerra na Ucrânia, além dos mercados de trabalho aquecidos.

Outro risco é que o processo para conter a inflação está se mostrando “mais custoso que o esperado”, com riscos de impacto ainda maior, a depender do nível de aperto dos bancos centrais. O FMI vê o risco de que condições financeiras mais restritas possam provocar problemas na dívida em economias emergentes e em desenvolvimento.

Existe igualmente a possibilidade de que o crescimento fraco da China persista. Como risco de baixa para esse país, há a chance de novos lockdowns ante surtos da covid-19, diz o FMI.

O fundo menciona ainda que a alta nos preços de energia e alimentos provoca mais dificuldades para as pessoas, potencialmente causando dificuldades mais disseminada, fome e distúrbios.

Como último desses riscos mais importantes no quadro atual, o FMI menciona que a economia global pode se tornar mais fragmentada, no médio prazo. A guerra na Ucrânia pode contribuir para isso, adverte, acrescentando que essa fragmentação reduziria a eficácia da cooperação global para lidar com as mudanças climáticas, aumentando também o risco de que “a atual crise alimentar possa se tornar a norma”.

Recessão global

O mundo poderá em breve estar à beira de uma recessão global, disse o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. A cooperação multilateral será essencial em diversas áreas, destacou, em nota, após a publicação do relatório de perspectivas econômicas globais (WEO, na sigla em inglês) do fundo.

“A perspectiva piorou significativamente desde abril”, quando o WEO anterior havia sido publicado, afirma. O FMI cortou a projeção para crescimento econômico global para 3,2% neste ano e 2,9% no próximo, 0,4 e 0,7 ponto porcentual abaixo do projetado há três meses.

Gourinchas afirma que a previsão reflete a estagnação do crescimento nas três maiores economias do mundo Estados Unidos, China e zona do euro “com consequências importantes para as perspectivas globais”. Por outro lado, a expectativa para inflação mundial foi revisada para cima. Trazer a inflação à meta deve ser a prioridade número um dos bancos centrais, diz.

A autoridade observa que a economia global, ainda sofrendo com a pandemia e a invasão da Ucrânia pela Rússia, “enfrenta uma perspectiva cada vez mais sombria e incerta”. “Muitos dos riscos negativos sinalizados em nosso WEO de abril começaram a se materializar.”

Os mecanismos de resolução de dívidas continuam lentos e imprevisíveis, avalia, “prejudicados por dificuldades na obtenção de acordos coordenados de diversos credores sobre seus créditos concorrentes”. Apesar de serem encorajadores os progressos recentes na implementação de um quadro comum ao G-20, medidas adicionais são “urgentemente necessárias”, afirma o economista.

Gourinchas diz, ainda, que países devem usar “adequadamente” as ferramentas que possuem para salvaguardar a estabilidade financeira, em um cenário com condições cada vez mas apertadas. “Onde as taxas de câmbio flexíveis são insuficientes para absorver choques externos, os formuladores de políticas precisarão estar prontos para implementar intervenções cambiais ou medidas de gerenciamento de fluxo de capital em um cenário de crise”.

Quanto à questão energética, “as políticas domésticas para lidar com os impactos dos altos preços da energia e dos alimentos devem se concentrar nos mais afetados sem distorcer os preços”, diz. Gourinchas afirma ainda que para lidar com a mudança climática é uma necessária ação multilateral para limitar emissões e aumentar investimento em energia verde e pede para que, em meio à guerra na Ucrânia, legisladores e reguladores garantam que a busca por combustíveis fósseis será apenas temporária.