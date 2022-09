Economia FMI vê Argentina com forte compromisso com acordo de reestruturação de dívida

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê “forte compromisso” da equipe econômica argentina com o programa de reestruturação da dívida do país com a instituição, disse o diretor de comunicação da entidade, Gerry Rice, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira.

Nesta semana, o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, viajou a Washington, nos Estados Unidos, para se encontrar com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

Segundo Rice, as conversas foram “construtivas” e o Fundo está otimista em relação à capacidade de Buenos Aires de honrar o acordo.