FMI projeta que região da América Latina e Caribe deve crescer 2,0% em 2024 e 2,5% em 2025

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu levemente para cima sua expectativa para o crescimento da região de América Latina e Caribe neste ano, de 1,9% em janeiro a 2,0% agora, em seu relatório Perspectivas da Economia Mundial (WEO, na sigla em inglês) publicado nesta terça-feira, 16. Para 2025, manteve a projeção de alta de 2,5%.

Apenas para a economia do México, o FMI projeta alta de 2,4% neste ano e de 1,4% no seguinte, cortes de 0,3 e 0,1 ponto porcentual, respectivamente, ante as expectativas de janeiro.

Para o Brasil, projeta avanços de 2,2% e 2,1%, revisões para cima de 0,5 e 0,2 pontos porcentuais, respectivamente.

Apenas para a América do Sul, o FMI espera crescimento de 1,4% neste ano e de 2,7% no seguinte.

Para a Argentina, espera contração de 2,8% em 2024 e avanço de 5,0% em 2025. Na Colômbia, espera avanços de 1,1% e 2,5%, respectivamente, e no Chile altas de 2,0% e 2,5%.

No caso do México, o Fundo vê o crescimento apoiado por expansão fiscal neste ano, em que haverá eleição presidencial no país. Já para 2025 o FMI espera desaceleração, diante do aperto no quadro fiscal. A projeção mexicana foi ainda revisada para baixo por causa de resultados mais fracos que o esperado para o fim de 2023 e o início de 2024, com contração no setor manufatureiro, diz o Fundo.