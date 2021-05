FMI diz ter confiança de que Fed tem instrumentos para lidar inflação nos EUA

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, minimizou nesta terça-feira preocupações com a escalada inflacionária nos Estados Unidos e expressou “confiança” na capacidade do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de lidar com pressões nos preços, caso elas se tornem sustentadas.

Em entrevista online ao jornal The Washington Post, Georgieva também defendeu a proposta do FMI de um plano de US$ 50 bilhões para combater à covid-19, que incluiria meta de vacinar 40% da população global ainda este ano. Pelas estimativas, esse plano pode acrescentar US$ 9 trilhões à economia global até 2025.

Georgieva alertou, contudo, para o risco de que países emergentes se tornem “berços” de variantes de coronavírus, a exemplo da Índia, o que poderia prejudicar a recuperação da economia global.