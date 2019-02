FMI diz que negocia possível acordo de ajuda financeira ao Equador

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou comunicado, no qual afirma que há um diálogo em andamento para um eventual acordo de ajuda financeira ao Equador. A nota, assinada pelo porta-voz Gerry Rice, diz que o FMI mantém contato próximo com autoridades locais sobre políticas para fortalecer a economia local e beneficiar toda a população.

“Como parte dessa parceria, as autoridades do Equador e o FMI concordaram em aprofundar esse diálogo com o objetivo de trabalhar rumo a um possível acordo financeiro apoiado pelo FMI”, afirma o texto. Segundo o Fundo, a iniciativa visaria “proteger os mais pobres e vulneráveis, impulsionar a competitividade e a criação de empregos, melhorar a transparência e fortalecer a luta contra a corrupção, bem como fortalecer as fundações institucionais para a dolarização.”

O Fundo informa que está com uma equipe atualmente em Quito para continuar o diálogo e identificar como o FMI pode melhor ajudar o plano político do governo local.

No fim de janeiro, a S&P havia dito em nota esperar que o FMI negocie um acordo com o Equador, o que para a agência deve ajudar a apoiar a confiança do investidor, a cobrir as necessidades de caixa do país e o nível de suas reservas internacionais.