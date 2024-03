FMI: dinheiro digital pode impulsionar inclusão financeira em países insulares

Dinheiro digital pode trazer muitos avanços a países insulares, como inclusão financeira, acesso a sistemas de pagamento desenvolvidos e mitigação de perda de relações bancárias correspondentes, afirma o Fundo Monetário Internacional (FMI), em texto publicado nesta semana.

O FMI, porém, destaca que a implementação do dinheiro digital precisa ser “bem concebida e governada”, adequada ao país e sua complexidade econômica. A maturidade dos setores bancário e de prestação de serviços de pagamento deve indicar que tipo de dinheiro digital funciona melhor para os países insulares do Pacífico, diz o FMI em relatório, embora destaque que a fórmula permanece para países insulares do mundo todo.

Por exemplo, uma moeda digital de banco central (CBDC) de dois níveis – em que o banco central emite mas delega a operação a intermediários privados – pode ser melhor para países com moeda nacional e bancos e prestadores de pagamentos maduros. Em economias mais incipientes, as stablecoins lastreadas em moeda estrangeira poderiam ser uma alternativa realista para países sem moedas próprias, embora apenas com regulamentação e supervisão robustas.

A instituição conclui que o dinheiro digital pode impulsionar a conectividade transfronteiriça e fornecer apoio governamental a populações direcionadas. Caso a adoção do dinheiro digital aconteça sem as salvaguardas adequadas, o mercado financeiro e a economia do país podem ser perturbadas.