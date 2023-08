Fluxo de veículos nas rodovias paulistas cresce 5,3% durante férias de julho, mostra pesquisa

O fluxo de passagem por pedágios em São Paulo durante o mês de julho apresentou um aumento de 5,3% se comparado com o mês anterior, com a segunda quinzena do mês favorita para viagens devido às férias. Os resultados são de uma pesquisa realizada pelo Sem Parar.

De acordo com o levantamento, no período de férias escolares, 63% preferiram viajar na segunda quinzena do mês, enquanto 37% aproveitaram os primeiros 15 dias do período.

Apesar do aumento com relação ao mês anterior, se comparado com o mesmo período do ano passado, a entidade aponta que o fluxo se manteve “estável”.

Para chegar a essas conclusões, o Sem Parar cruzou os dados de cerca de 60 milhões de transações realizadas entre os meses de junho e julho.