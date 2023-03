Economia Fluxo cambial total no ano até 24 de março é positivo em US$ 14,952 bi, diz BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 14,952 bilhões em 2023 até 24 de março, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 29. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 7,923 bilhões. Em 2022, o saldo total foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,108 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 125,975 bilhões e retiradas no total de US$ 122,868 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 11,844 bilhões, com importações de US$ 49,350 bilhões e exportações de US$ 61,194 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 8,042 bilhões em ACC, US$ 14,574 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 38,579 bilhões em outras entradas.

Março

Depois de encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 4,774 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 6,009 bilhões em março, até o dia 24, conforme resultado parcial informado pelo Banco Central.

Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final oficial de cada mês só será conhecido na terceira semana do mês seguinte.

Em março, até o dia 24, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 366 milhões, considerando o saldo parcial. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 39,391 bilhões e retiradas no total de US$ 39,757 bilhões.

No comércio exterior, o saldo parcial até 24 de março foi positivo em US$ 6,375 bilhões, com importações de US$ 14,655 bilhões e exportações de US$ 21,029 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,985 bilhões em ACC, US$ 6,304 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 11,740 bilhões em outras entradas.

Semana

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 688 milhões na semana passada, de 20 a 24 de março, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 668 milhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 11,995 bilhões e retiradas no total de US$ 12,663 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 1,357 bilhão, com importações de US$ 4,225 bilhões e exportações de US$ 5,581 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 974 milhões em ACC, US$ 1,445 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 3,162 bilhões em outras entradas.