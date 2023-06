Fluxo cambial total no ano até 23 de junho é positivo em US$ 12,207 bi, revela BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 12,207 bilhões em 2023 até 23 de junho, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 28. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 10,844 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 12,595 bilhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 278,206 bilhões e retiradas no total de US$ 290,801 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 24,802 bilhões, com importações de US$ 110,540 bilhões e exportações de US$ 135,342 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 16,903 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 31,858 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 86,581 bilhões em outras entradas.

Junho

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 48 milhões em junho, até dia 23, divulgou o Banco Central. Em maio, houve saída líquida de US$ 1,157 bilhão.

Em junho, até o dia 23, o canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 460 milhões. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 47,822 bilhões e retiradas no total de US$ 47,362 bilhões.

No comércio exterior, o saldo do mês, até o dia 23, foi negativo em US$ 413 milhões, com importações de US$ 15,425 bilhões e exportações de US$ 15,012 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,610 bilhão em ACC, US$ 3,247 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 10,155 bilhões em outras entradas.

Semana

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,637 bilhão na semana passada, de 19 a 23 de junho, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 2,048 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 16,140 bilhões e retiradas no total de US$ 14,093 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana passada foi negativo em US$ 410 milhões, com importações de US$ 4,650 bilhões e exportações de US$ 4,240 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 319 milhões em ACC, US$ 740 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 3,181 bilhões em outras entradas.